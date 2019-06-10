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ويؤكد: الرئيس السيسى يتابع كافة التفاصيل بدقة بالغة

فيديو.. متحدث الرئاسة لـ"الحياة اليوم": بطاقة المشجع تدشن لعودة الجماهير للملاعب

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:20 م
فيديو.. متحدث الرئاسة لـ"الحياة اليوم": بطاقة المشجع تدشن لعودة الجماهير للملاعب خالد أبو بكر - برنامج الحياة اليوم
كتب محسن البديوى

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قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع كل التفاصيل  المتعلقة باستضافة مصر لأمم إفريقيا  بدقة بالغة، وسأل عن كافة وأدق التفاصيل، وكذلك وضع الملاعب والطرق المؤدية للملاعب، والفنادق المحيطة وأماكن معيشة الوفود والتغطية الإعلامية والنقل التلفزيوني والإضاءات ونوعية الملاعب والنجيلة الحديثة، وكل هذه التفاصيل تم بحثها بشكل دقيق جدًا وهناك إنجاز كبير جدًا، والحدث سيعكس التطور الكبير الذى تشهده مصر وعجلة التنمية الهائلة.

وأضاف متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أنه تم دراسة بطولة 2006 وأبرز المشاكل وكيفية تلافيها، وكذلك منظومة التذاكر ودخول الجماهير، وحصولها على تذاكر المباريات ، موضحا  أن المنظومة الجديدة للتذاكر من خلال "بطاقة المشجع" ستكون من أكبر مكاسب البطولة المقبلة، وهذا الأمر إنجاز كبير جدًا ويدشن لمرحلة جديدة تتأسس على ممارسة فعلية ستكون ناجحة، وهى مرحلة جديدة للمستقبل بالنسبة للملاعب وعودة الجماهير فى مصر.

وذكرالسفير بسام راضى ، أن البطولة الحالية هى الأكبر فى تاريخ البطولات الإفريقية حيث تضم 24 فريقًا بدلًا من 16 فريق فى البطولات السابقة، كما أنها مليئة بالنجوم الدوليين وفى مقدمتهم نجم مصر الدولى محمد صلاح، مضيفًا أن هناك منظومة متكاملة فى كل الملاعب ومراقبة كامل بالكاميرات على أحدث المستويات التقنية من خلال التعرف عن طريقة الوجه.

 

 


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