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فيديو.. حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط السلع الفاسدة

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:22 م
فيديو.. حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط السلع الفاسدة حملات تموين
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية

 

شرطة التموين

حملات تموينية

مراقبة الاسواق

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