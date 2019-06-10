فيديو..تصاعد الدخان من مبنى سكنى بعد ارتطام مروحية بمانهاتن

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH— Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019
وقال أندرو كيومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إن المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطرارى للطائرة المروحية على سطح المبنى ووقوع حريق.
وأضاف أندرو كيومو، أن سكان المبنى شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى.
وتابع حاكم نيويورك: هناك ضحايا نتيجة الحادث لكن لم يتم تحديد عددهم بعد؛ فيما أفادت مصادر أمنية بسقوط قتيل على الأقل إثر حادث تحطم المروحية خلال محاولة هبوطها.
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