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فيديو..تصاعد الدخان من مبنى سكنى بعد ارتطام مروحية بمانهاتن

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:29 م
فيديو..تصاعد الدخان من مبنى سكنى بعد ارتطام مروحية بمانهاتن منهاتن
كتب- هاشم الفخرانى

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تداول عدد من النشطاء بالولايات المتحدة فيديو لارتطام مروحية بسقف مبنى بمنهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية اثناء هبوطها أعلى السقف.
 
 
 
 
 

وقال أندرو كيومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إن المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطرارى للطائرة المروحية على سطح المبنى ووقوع حريق. 

وأضاف أندرو كيومو، أن سكان المبنى شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى.

وتابع حاكم نيويورك: هناك ضحايا نتيجة الحادث لكن لم يتم تحديد عددهم بعد؛ فيما أفادت مصادر أمنية بسقوط قتيل على الأقل إثر حادث تحطم المروحية خلال محاولة هبوطها.

 

 


منهاتن

نيويورك

مروحية

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