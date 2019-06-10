الرئيسية حوادث فيديو.. إحباط تهريب 4.5 مليون عبوة مستحضرات تجميل بقيمة ضرائب 50 مليون جنيه الإثنين، 10 يونيو 2019 06:14 م مستحضرات تجميل مهربه - ارشيفية كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب 4.5 مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر ميناء الإسكندرية البحرى تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقه عنها بمبلغ 50 مليون جنيه. جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب لحماية الإقتصاد الوطنى . تهريب مستحضرات تجميل مستحضرات تجميل مهربه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة صور..ضبط 4.5 مليون قطعة مستحضرات تجميل قبل تهريب من ميناء الإسكندرية الإثنين، 03 يونيو 2019 04:26 م 174 مليون دولار صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل خلال 4 شهور الخميس، 30 مايو 2019 12:43 ص ضبط كمية من التليفونات المحمولة ومستحضرات التجميل بجمارك مطار برج العرب السبت، 18 مايو 2019 08:19 م جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل الأربعاء، 15 مايو 2019 10:22 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان" كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟ حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى" رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم المزيد من Trending Plus
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