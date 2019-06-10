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فى ثانى أيام امتحانات الثانوية.. 6 محاضر غش بينهم 2 هروب من اللجان بالشرقية

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:39 م
فى ثانى أيام امتحانات الثانوية.. 6 محاضر غش بينهم 2 هروب من اللجان بالشرقية امتحانات
الشرقية – فتحية الديب

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أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن حصيلة اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة، والتى شهدت تحرير 6 محاضر غش لطلاب حاولوا الغش فى مادتى الاقتصاد والإحصاء، داخل لجان الامتحان بمدارس "أبو كبير" الثانوية بنين، و"الشهيد صابر" الثانوية، و"أبو مليحة" للتعليم الساسى بالقُرين.

ومن بين المحاضر الستة ، تحرير محاضر لطالبين اثنين قاموا بتمزيق كراسات الإجابة، وآخرين لاذ أحدهما بالفرار بعدما حاول مراقب اللجنة الاستفسار منه عن سبب عدم كتابته اسمه على كراسة الإجابة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم" كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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