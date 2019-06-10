فودافون: سندرس الأساس القانونى على غرامة جهاز الاتصالات بشأن جودة خدماتنا

كتبت: هبة السيد

قال المهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون القانونية والخارجية بفودافون مصر، إن الشركة تسلمت خطاب من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بخصوص توقيع غرامة عليها تقدر بنحو 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات قبل يوم من عيد الفطر المبارك.

وأوضح عصام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة ستدرس الأساس القانونى الذى استند عليه الجهاز فى توقيع الغرامة ومدى قانونيتها، مشيرا إلى أن الشركة ستحدد الخطوات القادمة فى ضوء تلك الدراسة.

وكانت شبكة فودافون والتى تستحوذ على النسبة الأكبر من مشتركى المحمول بمصر بنحو 44 مليون عميل قد تعرضت لعطل فنى فى بعض المناطق فى 3 من يونيو الجارى إلا أنها عادت وعوضت المشتركين المتضررين جراء هذا العطل بباقات انترنت مجانية فى فترة العيد.

وكانت فودافون قد طالبت فى وقت سابق بالحصول على ترددات جديدة لتحسين جودة الخدمة، ويعتزم جهاز تنظيم الاتصالات توفير ترددات لجميع مشغلى المحمول وفقا لتصريحات سابقة من رئيس جهاز تنظيم الاتصالات مصطفى عبد الواحد.

ووقعت شركات المحمول فى نهاية 2017 على لائحة جزاءات جودة الخدمة تتضمن عقوبات مالية رادعة.

ووفقا لبيان صحفى اليوم الإثنين، قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة فى عدة مناطق، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 فى التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وأكد الجهاز، على ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا فى حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها فى مصر.

وشدد الجهاز على أنه من الآن فصاعدا لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة.

هذا وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بالتحقيق لمعرفة أسباب حدوث هذا الانقطاع والذي يعد مخالفة لشروط جودة الخدمات المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة للشركة والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلى ما يقرب من 93 مليون اشتراك وفقا لتقرير صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات حتى نهاية فبراير الماضى.