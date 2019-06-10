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فودافون تجمع أسطورة كرة القدم محمد صلاح مع جمهورها

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:48 م
فودافون تجمع أسطورة كرة القدم محمد صلاح مع جمهورها محمد صلاح

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ـ شراكة بين فودافون وفخر العرب تفاجئ عشاق كرة القدم في مصر

 
أطلقت فودافون حملتها الإعلانية الجديدة مع نجم كرة القدم و "صانع البسمة" محمد صلاح، والتي من خلالها ستمكن فودافون عملاءها والذين هم من محبي ومشجعي محمد صلاح في إرسال رسائل تشجيعية له، هذا وقد نشر محمد صلاح فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يقدم خلال الشكر للجماهير المصرية على مساندته طوال الموسم. الماضي وعلى دعمهم الغير متناهي له، كما طلب من عشاق كرة القدم ومن جمهوره طلب تشجيع مصر خاصة وأن البطولة تقام على أرض بلدنا الحبيب، قائلًا: "البطولة السنة دى على أرضنا، ابعتولي تشجيعكم من دلوقتي". 
 
وتأتي هذا الظهور الناري لمحمد صلاح مع فودافون إيماناً من الشركة بعشق الشعب المصري على مر التاريخ لكرة القدم والذي تعتبره الشركة أحد ملامح المصريين، وكافة الأجيال المتتابعة، التي تهوى ممارسة ومشاهدة كرة القدم، ذلك إلى جانب حرص الشركة على تقديم محتوى متميز وفريد من نوعه ولذلك قامت الشبكة رقم واحد في مصر بالتعاون مع "صانع البسمة" بهدف إدخال السعادة على قلوبهم. 
 
 
وفور نشر صلاح لهذا الفيديو تداولته جميع مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى وصفحات كرة القدم والشباب، وأخذت الجماهير تعلق عن سعادتهم بهذة الفرصة التي قدمتها لهم الشركة رقم واحد في مصر، حيث سيتمكن جميع هولاء المشجعين والجماهير من دعم محمد صلاح وتوصيل حبهم وتشجيعهم له من خلال اخدمة التي تقدمها لهم فودافون والتي لطالما فاجئت عملاءها بكل ما هو جديد.
 
محمد صلاح - فودافون
 
 
والجدير بالذكر أن فودافون تحرص دائماً على التعاقد مع محمد صلاح حيث يأتي ذلك فى إطار استراتيجية فودافون الجديدة ورؤيتها التى تدعو للتفاؤل والثقة وبث الأمل وتمكين الشباب عن طريق إتاحة الحلول والمنتجات التى تسهل لهم حياتهم اليومية، وتساعدهم فى تحقيق طموحاتهم وأحلامهم بمستقبل أفضل، وذلك تماشيًا مع كون محمد صلاح أيقونة الشباب فى مصر والعالم ومثال يُحتذى به فى تحقيق الطموحات والأحلام ورمزا للسعى إلى مستقبل أقوى وأفضل.
 
ومن المتوقع أن نشاهد في الساعات المقبلة عدد كبير من التشجيعات والرسائل المختلفة التي سيدعم من خلالها المصريين محمد صلاح من خلال فودافون، والتي بالتأكيد سيكون لها أثر إيجابي على فخر العرب وعلى المصريين جميعاً.

محمد صلاح

فودافون

منتخب مصر

ليفربول

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