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فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمنفلوط .. تعرف عليهم

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:39 ص
فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمنفلوط .. تعرف عليهم انقطاع الكهرباء - أرشيفية
أسيوط - ضحا صالح

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط،فى بيان اليوم الاثنين،انقطاع الكهرباء لمدة 5 ساعات فى7 مناطق بنواحى المركز،وذلك لإجراء أعمال الصيانة الخاصة ببعض المحولات الكهربائية.
 
وكانت رئاسة المدينة، تحت إشراف نائب رئيس المدينة، والقائم بأعمالها، تلقت إشارة من مدير عام ديوان المجلس وهندسة الكهرباء، يفيد فصل التيار الكهربى من الساعة الثامنة صباحا إلى بعد الظهر ولمدة 5 ساعات، بعدد من المناطق لاجراء عمليات صيانة للمحولات واسلاك الكهرباء .
 
وأوضحت أنه سيتم فصل التيار الكهربى عن مناطق "العتامنة، نجع على مسعود، منطقة المستشفي، عزبة رميح، منطقة عملية التتالية، بنى مجد، عزبة العمايم" وعلى المواطنين اتخاذ اللازم.
 
 
 

محافظه اسيوط

مدينه منفلوط

محولات كهربائيه

قطع الكهرباء باسيوط

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