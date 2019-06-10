غلق عيادتين لإدارتهما بدون ترخيص بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

قرر الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية، غلق عيادتين بقرية الجابرية مركز المحلة، إحداهما للدكتورة "رحاب.م" نساء وتوليد، وزوجها "عطية.خ" طبيب مخ وأعصاب، لإدارتهما العيادتين بدون ترخيص.

كانت الطبيبة قد أجرت عملية ولادة قيصرية لسيدة بمستشفى بدر التخصصى خلف مجلس مدينة المحلة، وعقب الولادة تم الاشتباه بوجود "فوطة" ببطن المريضة، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى قررت عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان الجسم الغريب الموجود ببطنها، وتم استخراجها داخل مستشفى ابو العزم التخصصي.

كانت لجنة من العلاج الحر برئاسة الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور فتحى فايد مسئول العلاج الحر بإدارة صحة ثان المحلة، والدكتور السيد قاعود مدير الإدارة الصحية بالمحلة، قد قاموا بإعداد تقرير حول العيادتين وعرضه على وكيل وزارة الصحة الذى رفع التقرير للواء هشام السعيد محافظ الغربية قرر غلقهما لإدارتهما بدون ترخيص، وتشكيل لجان من العلاج الحر للمرور على العيادات والمعامل والمنشأت الطبية لبيان عما إذا كانت تدار بتراخيص من عدمه.