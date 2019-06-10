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غدا.. قطع المياه عن مدينة قها لمدة 3 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:58 ص
غدا.. قطع المياه عن مدينة قها لمدة 3 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة قها،غدا الثلاثاء،لمدة 3 ساعات، من الساعة الثالثة عصرا،وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم،وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.
 
وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 
 
 
 

محافظه القليوبيه

مياه القليوبيه

قطع مياه الشرب

القناطر الخيرية

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