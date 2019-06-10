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غدا.."الاتصالات" تفتتح مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمى

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:12 م
غدا.."الاتصالات" تفتتح مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمى أجهزة لوحية - أرشيفية
كتبت هبة السيد

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تفتتح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  المؤتمر السنوي  TECH INVEST 3 "تيك انفيست 3" يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مصر الاقتصاد الرقمي" والذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية.
 
وتبدأ أولى جلسات المؤتمر بالجلسة الرئيسية التي يشارك فيها وفد رفيع من وزارة الاتصالات، من ضمنهم المهندسة هالة الجوهري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد عبده سعيد رئيس الغرف التجارية العربية، المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وتأتي الجلسة بعنوان: مصر نقطة ارتكاز لجذب الاستثمار في التكنولوجيا لإفريقيا والشرق الأوسط .
 
ويناقش المؤتمر في جلساته موضوعات حيوية مثل تكنولوجيا النقد للوصول للشمول المالي، مستقبل الشركات الناشئة، والبلوك شين والذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف ومستقبل اللوجستيات الرقمية. 
   
وعن تطوير الشركات التكنولوجية لمواكبة التحول الرقمي  يتحدث كل من الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب الرئيس التنفيذي لإيتيدا، المهندس سامح الملاح العضوالمنتدب لشركة سيليكون واحة. 
 
كما يشارك في تحكيم مسابقة Road To CES 2020 الخاصة باختيار الشركات الناشئة للعرض بجناح مصر في هذا الحدث العالمي بدعم وزارة الاتصالات وإيتيدا وشعبة الاقتصاد الرقمي كل من د وليد عيد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة ، لمياء الرشيدي مركز الابتكار والابداع التكنولوجي تيك، سمر الشيخ من إيتيدا، فرح زكي مدير الاستثمارات في فلك والمهندس هشام عفيفي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة.
 
 

شعبة الاقتصاد الرقمي

مسابقة توطين

الشركات الناشئة

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الاقتصاد

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