عمليات الثانوية تتواصل مع لجان السير للتأكد من وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء

كتب - محمود طه حسين

تتواصل الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية العامة، مع رؤساء لجان السير، للتأكيد من وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى مقر اللجان فى موعدها دون تأخير.

وقالت مصادر مسئولة، إن واقعة تأخر وصول أسئلة اللغة العربية السبت الماضى لبعض اللجان لن تتكرر، والأسئلة وصلت فى مواعيدها، وتم استلامها من قبل رؤساء اللجان.

ونفت المصادر حدوث أى وقائع تسريب للأسئلة، مؤكدة أن ما يتردد بشأن تسريب الأسئلة غير صحيح، ومعلومات مغلوطة تروجها صفحات الغش الإلكترونى، لافتة إلى أالأسئلة مؤمنة بالكامل حتى وصولها لأيادى الطلاب.