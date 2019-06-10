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"عاوز تبقى مدير ولا قائد؟".. 10 فروق بين الإدارة والقيادة.. تعرف عليها

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:00 م
"عاوز تبقى مدير ولا قائد؟".. 10 فروق بين الإدارة والقيادة.. تعرف عليها الفروق بين الإدارة والقيادة- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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فى إطار دورها نحو الإصلاح الإدارى وفقاً لرؤية مصر 2030، أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة، تقريرا يوضح الفرق بين الإدارة والقيادة، خاصة أن الكثير من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة يدركون إنهما شيئا واحدا ولا فرق بينهما.

 

أوضحت وزارة التخطيط، أن الإدارة، يكون كل تركيزها على المخرجات أى نتائج الأداء والمكونات المادية فى المنظمة مع إهمال العنصر البشرى، أما القيادة، فتركز بشكل كبير على العنصر البشرى وتهتم به، وبتنمية مهاراته وقدراته وتدريبه لتحفيزه على أداء العمل وإنجاز الأهداف.

 

وأشارت الوزارة فى تقريرها الذى أصدرته بالإنفوجراف، إلى الفروق بين القائد والمدير، حيث حددت أوصاف كل وظيفة منهما فى 10 خصائص، تمثلت فى التالى:

 

- القائد

 

1- يبتكر.

2- ينشئ القيم.

3- يطور.

4- يركز على الأشخاص.

5- يلهم الثقة.

6- يمتلك منظورا طويل المدى.

7- تركيزه يكون على الأفق.

8- يتحدى الوضع الراهن.

9- حر بنفسه.

10- يفعل الأمور الصحيحة.

 

- المدير

 

1- يتولى الإدارة.

2- يحصى القيم.

3- يحافظ.

4- يركز على الأنظمة والبنى.

5- يعتمد على السيطرة.

6- يمتلك نظرة قصيرة المدى.

7- تركيزه حول الدخل الصافى.

8- يقبل الوضع الراهن.

9- مثال للجندى الكلاسيكى.

10- يفعل الأمور بشكل صحيح.

 

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وزارة التخطيط

الادارة

القيادة

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القائد

رؤية مصر 2030

الجهاز الادارى للدولة

اخبار الاقتصاد

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