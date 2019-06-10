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ظبط صحتك بالطبيعى...فيتامينات مهمة عشان جهازك الهضمى

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:00 م
ظبط صحتك بالطبيعى...فيتامينات مهمة عشان جهازك الهضمى فيتامينات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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هناك العديد من الفيتامينات الهامة لصحة الجهاز الهضمى والتى تعمل على حمايته من عسر الهضم والتقلصات والالتهابات التى يتعرض لها، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن أبرز هذه الفيتامينات هى:

فيتامين ب

فيتامين ب
فيتامين ب


يحتوى فيتامين ب على العديد من الخصائص والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات وعسر الهضم ، ويوجد ذلك فى البروتينات مثل الاسماك والدواجن واللحوم الحمراء .

 

فيتامين سى

 

فيتامين سى

فيتامين سى

 

وهو من أفضل الفيتامينات التى تحافظ على صحة الجسم عموما وتحميه من الأمراض والفيروسات، كما إنه يعمل على الهضم بشكل صحى ويساعد الجسم على امتصاص الحديد.

 

 

فيتامين د

 

فيتامين د

فيتامين د

 

يحتوى على بعض الخصائص الى تعمل على حماية الجسم من الاصابة  بسرطان القولون وحماية الجهاز الهضمى من الاورام والفيروسات، ويمكن الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس أو بعض الاطعمة مثل البيض والأسماك والحبوب.

 

 

 فيتامين أ
 

يعمل على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمى المنتشرة، كما انه يحتوى على بعض الخصائص التى تعزز صحة الرؤية والعظام، ويوجد فى البطاطا والجزر واللفت.

 

 


فيتامينات

الفيتامينات

الجهاز الهضمى

فيتامينات لصحة الجهاز الهضمى

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