ضبط 6 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار ببنها وشبين القناطر

و" باسم . ا . ا" 21 عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 10741 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر،سرقة سيارة وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 27 أحوال المركز شبين القناطر، و"رضا . م .ع " 37 سنة،عاطل ومقيم اتريب - دائرة قسم ثان بنها ، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9607 لسنة 2019مجنح مركز بنها،اكراه على توقيع ،وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 4 أحوال ، و" محمد . م . ا " 22سنة، عاطل ومقيم مساكن السلام دائرة قسم اول بنها ، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 513 لسنة 2019مجنايات مركز بنها،مشاجره، و" السيد . م . م" 35 سنة،عاطل ومقيم اشمون ، منوفية ،المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2636 لسنة 2019مجنح قسم ثان بنها،سرقة .