ضبط 6 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار ببنها وشبين القناطر

ألقت مباحث القليوبية ،القبض على 6 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضاربقضايا متنوعة، تم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية ، بقيام ضباط المديرية بحملة مكبرة لضبط الصادر ضدهم قرارات النيابة العامة بضبطهم واحضارهم وتم ضبط كلا "ناهد .ع . ا" 35 سنة، ربة منزل، والمطلوب ضبطها وإحضارها فى القضية رقم 558 لسنة 2019م إدارى قسم قها،مشاجرة وتحرر عن ضبطها المحضر رقم 9 أحوال القسم ، و"احمد.س"30 سنة، عاطل ومقيم منطى، دائرة مركز قليوب، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7056 لسنة 2019م ادارى مركز قليوب ،شروع في قتل ، تحرر عن ضبطه المحضر رقم 8 أحوال المركز .
و" باسم . ا . ا" 21 عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 10741 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر،سرقة سيارة وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 27 أحوال المركز شبين القناطر، و"رضا . م .ع " 37 سنة،عاطل ومقيم اتريب - دائرة قسم ثان بنها ، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9607 لسنة 2019مجنح مركز بنها،اكراه على توقيع ،وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 4 أحوال ، و" محمد . م . ا " 22سنة، عاطل ومقيم مساكن السلام دائرة قسم اول بنها ، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 513 لسنة 2019مجنايات مركز بنها،مشاجره، و" السيد . م . م" 35 سنة،عاطل ومقيم اشمون ، منوفية ،المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2636 لسنة 2019مجنح قسم ثان بنها،سرقة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة