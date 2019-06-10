ضبط 4041 هاربين من أحكام وتحصيل 160851 في حملة أمنية خلال 24 ساعة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
ضبط 4041 هاربين من أحكام وتحصيل 160851 في حملة أمنية خلال 24 ساعة بالغربيةالإثنين، 10 يونيو 2019 07:45 ص
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