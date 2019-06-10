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ضبط 4041 هاربين من أحكام وتحصيل 160851 في حملة أمنية خلال 24 ساعة بالغربية

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:45 ص
ضبط 4041 هاربين من أحكام وتحصيل 160851 في حملة أمنية خلال 24 ساعة بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن 4041 متهم منهم 9 متهمين هاربين من جنايات و 1216 حكم جزئي، و 141 حكم مستأنف، و 2623 حكم فى غرامات، و 52 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 160 ألف و 851 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مدير المباحث الجنائية

مباحث تنفيذ الاحكام

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