ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت شرطة التموين من ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة لحيازته وتجميعه (300 كيلو جرام "مقطعات دواجن ، كبده ، مفروم لحوم ، دهون حيوانية"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.