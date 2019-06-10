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ضبط 2 طن و300 كيلو دقيق دعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الجيزة

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:14 ص
ضبط 2 طن و300 كيلو دقيق دعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الجيزة دقيق_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على تاجر، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام، وحيازته 2 طن و300 كيلو من الدقيق المدعم، لبيع الكمية بالسوق السوداء، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم إخطار النيابة للتحقيق.
 
كما أسفرت حملة تموينية، أشرف عليها العميد مصطفى البكرى، عن تحرير 83 قضية، غش تجارى، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
 
 

حملة امنية

مباحث التموين

دقيق مدعم

امن الجيزة

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