ضبط 1028 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1028مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1028 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، حيث تم تحرير 42 مخالفة بسبب الإنتظار الخاطئ، و91 تصالح فورى، وسحب وحجز 39 دراجة نارية وتحصيل مبلغ 13650 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 14 رخصة، و 6 تصالح وتحصيل 2700 جنيه غرامة.