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ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من مكتب مستخلص جمركى بالسويس

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:07 ص
ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من مكتب مستخلص جمركى بالسويس سرقة خزينة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من مكتب مستخلص جمركى بالسويس.
 
تلقى قسم شرطة السويس، بمديرية أمن السويس من (مستخلص جمركى ببور توفيق) باكتشافه سرقة خزينة من داخل مكتبه، وبها (مبلغ 35 ألف دولار، بعض الأوراق والمستندات، دفتر شيكات).
 
على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالسويس، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مبلغ ( 32 ألف دولار- 12800 جنيه- دفتر شيكات وبعض المستندات - 2 هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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