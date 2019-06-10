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ضبط عصابة روسية سرقت 500 حجر ألماس من أكبر شركة للحجر الكريم فى موسكو

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:23 ص
ضبط عصابة روسية سرقت 500 حجر ألماس من أكبر شركة للحجر الكريم فى موسكو الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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ألقى سلطات الأمن الروسى القبض على عصابة سرقت 500 حجر ألماس بملايين الدولارات من الشركة الروسية "ألروسا"، التى تعد أكبر منتج للحجر الكريم فى روسيا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالى الروسى- فى بيان له اليوم الاثنين، حسبما أوردت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية - أنه بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية تم الكشف وإلقاء القبض على موظفة فى شركة "ألروسا" وشريكيها، كانوا يسرقون الألماس من الشركة ويبيعونه بطرق غير شرعية فى السوق السوداء.

وأشار البيان إلى أن هذه العصابة قامت بسرقة الألماس من الشركة عدة مرات، وعند محاولتها سرقت دفعة جديدة من الألماس الأسبوع الماضى بقيمة 22 مليون روبل (حوالى 338 ألف دولار) تم القبض على أعضائها، موضحا أنه عند تفتيش منزل الموظفة تم العثور لديها على 500 حجر ألماس بقيمة تقدر بأكثر من 3 ملايين دولار، بجانب العثور على مليونى دولار ونصف مليون يورو نقدا فى منزلها.

يُذكر أن شركة "ألروسا" هى أكبر منتج للألماس فى روسيا، وأحد أبرز المنتجين فى العالم، حيث تستحوذ على 26% من الإنتاج العالمى، و95% من الإنتاج الروسى، وتقع مناجم الشركة فى جمهورية ياقوتيا فى أقصى شمالى روسيا.

 


روسيا

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الالماس

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