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ضبط سيدة استولت على مليون و200 ألف جنيه من 105 مواطنة بالغربية

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:27 م
ضبط سيدة استولت على مليون و200 ألف جنيه من 105 مواطنة بالغربية متهمة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط إحدى السيدات فى مدينة السنطة بمحافظة الغربية، تدعى "عفاف.ال" تعمل "كوافيرة" ومقيمة بقرية شبرابلولة التابعة لمدينة السنطة، لقيامها بالاستيلاء على أكثر من مليون و200 ألف جنيه من 105 من سيدات القرية بعد أن أوهمتهن بالاقتراض مقابل حصولهن على مبلغ مالى نظير ذلك .

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى ايفاءها بالوعود المتفق عليها أو استرداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مباحث السنطة برئاسة الرائد محمد الدهراوى، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


مستريحة

مباحث الغربية

مباحث السنطة

مستريحة السنطة

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