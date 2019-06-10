ضبط سيدة استولت على مليون و200 ألف جنيه من 105 مواطنة بالغربية

الغربية محمد طارق

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط إحدى السيدات فى مدينة السنطة بمحافظة الغربية، تدعى "عفاف.ال" تعمل "كوافيرة" ومقيمة بقرية شبرابلولة التابعة لمدينة السنطة، لقيامها بالاستيلاء على أكثر من مليون و200 ألف جنيه من 105 من سيدات القرية بعد أن أوهمتهن بالاقتراض مقابل حصولهن على مبلغ مالى نظير ذلك .

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى ايفاءها بالوعود المتفق عليها أو استرداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مباحث السنطة برئاسة الرائد محمد الدهراوى، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.