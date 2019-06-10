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ضبط ترزى أثناء تنقيبة عن الآثار بالفيوم

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:01 ص
ضبط ترزى أثناء تنقيبة عن الآثار بالفيوم تنقيب عن الآثار - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط "ترزي"، من قرية نوارة بمركز إطسا، لتنقيبه عن الآثار فى منزله، وضبطت أدوات الحفر المستخدمة فى الواقعة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بقرية نوارة.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين وجود حفرة بقطر متر واحد، وعمق مترين، داخل منزل خالي من السكان مساحته 100 متر، مكون من طابق واحد وغير مسقوف، ملك "ع.ر" (29 سنة-ترزي)، وعثر على أدوات حفر عبارة عن فأس، وموتور رفع مياه، وخرطوم مياه بطول مترين.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إخطار مجلس مدينة إطسا لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4067 لسنة 2019م إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


محافظة الفيوم

التنقيب عن الآثار بالفيوم

مديرية أمن الفيوم

ترزى

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