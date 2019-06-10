صينى يكمل رحلة طيران حول العالم بعد 68 يوما من التحليق فى الجو

بكين ـ شيكاغو (أ ش أ)

أكمل المواطن الصينى بو تشانج البالغ من العمر 57 عاما رحلة طيران حول العالم، بعدما هبط فى شيكاغو بالولايات المتحدة، بعد طيران دام 68 يوما و50 توقفا.

وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الاثنين، أن تشانج أقلع فى 2 أبريل الماضى من مطار فى شيكاغو الأمريكية، حيث تمكن خلال 68 يوما، من التحليق فوق 21 بلدا فى 3 قارات، وفوق 3 محيطات، بمسافة بلغت 41 ألف كيلومتر.

وقال تشانج إنه فخور بهذه المساهمة البسيطة للتذكير بتاريخ الطيران فى الصين، مضيفا "لدينا طريق الحرير البرى، وطريق الحرير البحرى، وينبغى أن نعزز أيضا طريق الحرير الجوى".