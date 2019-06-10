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صور.. مياه البحر الأحمر تنتهى من صيانة خط 300 بمدينة الغردقة

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:58 ص
صور.. مياه البحر الأحمر تنتهى من صيانة خط 300 بمدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الانتهاء من صيانة وإصلاح خط مياه 300 بمدينة الغردقة، والمغذى لمنطقة الدهار. 
 
من جانبه، أكد المهندس يحيى صديق رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، أنه تم ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المختلفة من خلال الخط بشكل منتظم.
 
مياه البحر الأحمر تنتهى من صيانة خط 300 بمدينة الغردقة (1)
 

مياه البحر الأحمر تنتهى من صيانة خط 300 بمدينة الغردقة (2)
 
مياه البحر الأحمر تنتهى من صيانة خط 300 بمدينة الغردقة (3)
 

مياه البحر الأحمر تنتهى من صيانة خط 300 بمدينة الغردقة (4)
 

مياه البحر الأحمر تنتهى من صيانة خط 300 بمدينة الغردقة (5)
 

 


محافظه البحر الاحمر

مياه الشرب

الغردقه

شركه مياه الشرب

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