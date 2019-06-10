الرئيسية أخبار المحافظات صور.. مياه البحر الأحمر تنتهى من صيانة خط 300 بمدينة الغردقة الإثنين، 10 يونيو 2019 08:58 ص البحر الأحمر - عماد عرفة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الانتهاء من صيانة وإصلاح خط مياه 300 بمدينة الغردقة، والمغذى لمنطقة الدهار. من جانبه، أكد المهندس يحيى صديق رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، أنه تم ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المختلفة من خلال الخط بشكل منتظم. محافظه البحر الاحمر مياه الشرب الغردقه شركه مياه الشرب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر: الانتهاء من إحلال وتجديد خزان تكديس المياه بالقصير الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:13 ص كيف تعاملت شركة مياه الشرب فى الفيوم لحل أزمة ضعف المياه بقرية كحك بحرى؟ الخميس، 30 مايو 2019 12:22 م إصلاح كسر بماسورة مياه بمنطقة سهل حمزة فى الجيزة الخميس، 06 يونيو 2019 12:02 ص شكوى من كسر ماسورة مياه للشرب المنتزه فى الإسكندرية السبت، 01 يونيو 2019 04:57 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم 300 مليون يورو تنقذ ريال مدريد من مخالفة قوانين اللعب المالى النظيف المزيد من Trending Plus
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