صور.. مرور الغربية يضبط مخالفات متنوعة خلال حملات بميادين المحلة الكبرى

كتب عبد الرحمن سيد

شنت إدارة المرور بالغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير المرور، حملات مرورية موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم بناء على توجيهات اللواء طارق حسونه مدير الأمن..

وتمكنت حملة مرورية، مكونة من العقيد فادى ملاك رئيس قسم مرور المحلة الكبرى، والمقدم عبد السلام محمد وكيل القسم، وملازم أول عمر عبد الراضى وأمناء الشرطة، بالشوارع والميادين من رصد مخالفات مرورية تنوعت لسيارات تسير بدون لوحات وانتظار خاطئ ومركبات توك توك مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما تستكمل الحملات رصد المخالفات بشكل يومى.



العقيد فادى ملاك رئيس قسم المرور بالمحلة



اوناش لرفع المركبات المخالفة



جانب من الحملة



حملات مرورية



حملة مرورية بالمحلة



دراجات بخارية مخالفة



رجل المرور لرصد المخالفات