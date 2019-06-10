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صور.. مرور الغربية يضبط مخالفات متنوعة خلال حملات بميادين المحلة الكبرى

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:20 م
صور.. مرور الغربية يضبط مخالفات متنوعة خلال حملات بميادين المحلة الكبرى حملة مرورية لرصد المركبات المخالفة بالغربية
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت إدارة المرور بالغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير المرور، حملات مرورية موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم بناء على توجيهات اللواء طارق حسونه مدير الأمن..

 

وتمكنت حملة مرورية، مكونة من العقيد فادى ملاك رئيس قسم مرور المحلة الكبرى، والمقدم عبد السلام محمد وكيل القسم، وملازم أول عمر عبد الراضى وأمناء الشرطة، بالشوارع والميادين من رصد مخالفات مرورية تنوعت لسيارات تسير بدون لوحات وانتظار خاطئ ومركبات توك توك مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما تستكمل الحملات رصد المخالفات بشكل يومى.

 

العقيد فادى ملاك رئيس قسم المرور بالمحلة
العقيد فادى ملاك رئيس قسم المرور بالمحلة

 

اوناش لرفع المركبات المخالفة
اوناش لرفع المركبات المخالفة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملات مرورية
حملات مرورية

 

حملة مرورية بالمحلة
حملة مرورية بالمحلة

 

دراجات بخارية مخالفة
دراجات بخارية مخالفة

 

رجل المرور لرصد المخالفات
رجل المرور لرصد المخالفات

 

مركبات توك توك مخالفة
مركبات توك توك مخالفة

 


امن الغريبة

حملات مرورية

مخالفات مرورية بالطرق

ضبط سيارات مخالفة

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