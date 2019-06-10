سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 12:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير "صحة شمال سيناء" يتفقد لجان امتحانات التمريض

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:07 م
صور.. مدير "صحة شمال سيناء" يتفقد لجان امتحانات التمريض مدير صحة شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات التمريض
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور طارق شوكة، مدير الصحة بشمال سيناء، اليوم الاثنين، لجان امتحانات مدارس ومعاهد التمريض بالمحافظة .

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيان لها، أن مدير الصحة يرافقه الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب بالصحة تفقدا لجان امتحانات آخر العام الدراسي لمعاهد التمريض في مدرسة التمريض بالعريش واطمئنا على انتظام سير العملية الامتحانية ومستوى ورقة الامتحان.

وشدد مدير صحة شمال سيناء، أثناء تفقده الامتحانات بجميع اللجان على توفير الأجواء المناسبة وتذليل أى عقبات للطلبة، مطالبا المراقبين والملاحظات بتطبيق قواعد الانضباط بكل حزم مع كل من يخالف ذلك داخل اللجان.

 

مدير صحة شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات التمريض (1)
مدير صحة شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات التمريض 

 

مدير صحة شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات التمريض (2)
مدير صحة شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات التمريض 

 

مدير صحة شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات التمريض (3)
مدير صحة شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات التمريض 

 


امتحانات

التمريض

اخبار شمال سيناء

العريش

امتحانات التمريض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة