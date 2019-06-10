صور.. مدير "صحة شمال سيناء" يتفقد لجان امتحانات التمريض

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد الدكتور طارق شوكة، مدير الصحة بشمال سيناء، اليوم الاثنين، لجان امتحانات مدارس ومعاهد التمريض بالمحافظة .

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيان لها، أن مدير الصحة يرافقه الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب بالصحة تفقدا لجان امتحانات آخر العام الدراسي لمعاهد التمريض في مدرسة التمريض بالعريش واطمئنا على انتظام سير العملية الامتحانية ومستوى ورقة الامتحان.

وشدد مدير صحة شمال سيناء، أثناء تفقده الامتحانات بجميع اللجان على توفير الأجواء المناسبة وتذليل أى عقبات للطلبة، مطالبا المراقبين والملاحظات بتطبيق قواعد الانضباط بكل حزم مع كل من يخالف ذلك داخل اللجان.



مدير صحة شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات التمريض



مدير صحة شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات التمريض