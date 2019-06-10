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صور.. مدير أمن مطروح يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:47 ص
صور.. مدير أمن مطروح يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة مدير أمن مطروح يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة
مطروح - حسن مشالي

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تفقد اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، تأمين لجان الثانوية العامة، وشدد على الخدمات الأمنية بمنع اقتراب أي شخص من محيط اللجان، مع منع توقف أية سيارات في محيط اللجان.
 
وأكد مدير أمن مطروح، أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة وآمنة، ولم تتلق المديرية أية بلاغات او يتم رصد تجاوزات او شكاوي تخص لجان الامتحانات علي مستوي المحافظة.
 
وأشار، إلى أن مهمة رجال الشرطة تأمين اللجان ومحيطها من الخارج، وغير مسموح لأي عنصر أمني بالتواجد داخل المدارس التي بها لجان امتحان. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .
 
مدير أمن مطروح يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة (1)
مدير أمن مطروح يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة 

مدير أمن مطروح يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة (2)
مدير أمن مطروح يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة 

مدير أمن مطروح يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة (3)
مدير أمن مطروح يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة 
مدير أمن مطروح يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة (4)
مدير أمن مطروح يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة

 


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة

امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة

الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

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