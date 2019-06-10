صور.. محافظ السويس يتابع آخر الاستعدادات لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية

السويس – السيد فلاح

أكد اللواء عبد المجيد صقر،محافظ السويس على رؤساء شركات البترول والهيئات والمصالح والشركات بشارع صلاح نسيم وطريقى "السويس -القاهرة" والسويس الأدبية باستكمال أعمال التطوير والتجميل والنظافة والجزيرة الوسطى ومداخل الشركات ودهان أسوار الشركات ومنع وقوف السيارات فى غير الأماكن المخصصة لها وإزالة اللافتات والإعلانات وتنظيم الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد واللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن والقيادات التنفيذية والجهات المعنية وممثلى الشعبة الهندسية ورؤساء شركات البترول ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات، والشركات المنفذة لأعمال الرصف والتطوير، للوقوف على استعدادات محافظة السويس لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية ومتابعة جاهزية الملاعب والقرى السياحية والفنادق لإستقبال الفرق والوفود المرافقة والتأكيد على ظهورالسويس بالشكل اللائق والمشرف والذى يعكس تاريخ وعراقة المدينة الباسلة.

كما شدد "صقر"، على مدير المرور بتنظيم حركة مرور سيارات النقل الثقيل وتحديد خطوط سير بعيدة عن خط سير المنتخبات الأربعة المشاركة فى البطولة وأماكن إقامتهم وإعادة الإنضباط للشارع السويسى وتطبيق قانون المرور والمخالفات لاصحاب الموتوسيكل المجهز المخالفة لتفادى وقوع الحوادث، مؤكدًا على منع وجود الباعة الجائلين ومحاسبة المتقاعسين عن تنفيذ القانون.

وكلف المحافظ مدير مرفق الإسعاف توفير سيارات للاسعاف بملاعب التدريب للمنتخبات الأربعة تونس ومالى وموريتانيا أنجولا وأماكن الإقامة والاستاد الرياضى وتجهيز فرق للطوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأشار مدير عام الصحة بأنه تم وقف جميع الإجازات للعامين بالمنشات الصحية والتواجد الدائم للأطباء والفرق الطبية المتخصصة وتجهيز مستشفى التأمين ومستشفى السويس العام لاستقبال المرضى واصابات الملاعب، مشيرًا إلى إنه تم التنسيق مع المستشفيات الخاصة لاستقبال أى حالات من اللاعبين أو الجماهير، كما طالب مدير عام التموين بتوفير الخبز والسولار والبنزين والسلع الغذائية المختلفة خلال فترة البطولة، مؤكدًا على سرعة غلق مستودع اأانابيب بمنطقة الكبانون بحى عتاقة لمخالفته الموصفات المطلوبة، والتنسيق مع الطب البيطرى والصحة لمراجعة محلات الطعام ومراجعة السلع الغذائية واللحوم.

وقرر "صقر" إيقاف تاجير المحلات الموجودة بسور الاستاد وإيقاف تجديد أى تراخيص لهذه المحلات التى تم تاجيرها بالفعل، كما أكد المحافظ على الجهات المعنية والقيادات التنفيذية على الالتزام بشعار البطولة الرسمى المحدد.



اجتماع محافظ السويس مع رؤساء شركات البترول استعداداً لبطولة كأس أفريقيا



اجتماع محافظ السويس مع رؤساء شركات البترول استعداداً لبطولة كأس أفريقيا



اجتماع محافظ السويس مع رؤساء شركات البترول استعداداً لبطولة كأس أفريقيا