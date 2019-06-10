صور.. محافظ الإسماعيلية يوقع بروتوكول مع بنك القناة لاسترداد أرض بـ300 مليونا

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية فى حسم وإنهاء ملف النزاع القائم حول قطعة الأرض السابق تخصيصها لصالح أحدى شركات الملابس الجاهزة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث منذ عشرات السنيين، وذلك من خلال التفاوض مع بنك قناة السويس وتوقيع عقد بروتوكول تعاون فيما بين المحافظة والبنك والذى تم بمقتضاه تم الاتفاق على تنازل البنك عن نسبة 50% من المساحة لصالح المحافظة تم تنازل البنك عنها للمحافظة والتى تقدر قيمتها بنحو ما يزيد عن 300 مليون جنيهً تخصص عند بيعها والاستفادة منها لحساب صندوق حق الشعب.

وتم توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والبنك فى مؤتمر موسع وفى حضور حسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة البنك ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة وبحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد والمستشار جمال عمار المستشار القانونى للمحافظة وسعاد حامد مدير عام الشؤن القانونية.

وخلال توقيع البروتوكول أكد محافظ الإسماعيلية على المضى قدما وبكل حسم فى التعامل مع ملف استرداد أراضى الدولة، مشددًا على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتهاون أو التفريط فى شبر واحد من أرض الدولة والحفاظ على حق الشعب.



محافظ الإسماعيلية يعقد بروتوكول تعاون مع بنك السويس



محافظ الإسماعيلية يعقد بروتوكول تعاون مع بنك السويس



محافظ الإسماعيلية يعقد بروتوكول تعاون مع بنك السويس



محافظ الإسماعيلية يعقد بروتوكول تعاون مع بنك السويس