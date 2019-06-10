صور .. رفع 165 طن قمامة و7 حالة إشغالات من شوارع بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، بإشراف هانى الجويلى رئيس مدينة ببا، برفع 165 طن قمامة و27 حالة إشغالات من شوارع المركز.

وقال هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اليوم الاثنين، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة تم خلالها رفع تراكمات القمامه بطريق طراد النيل زمام قرية كفر ناصر ورفع تراكم القمامه والمخلفات بقرية الزاوية وبلغ إجمالى ما تم رفعه حوالى 165 طن .

وأضاف رئيس المدينة فى بيان له،إنه تم القيام بحملة اشغالات بمدينة ببا بشارع بورسعيد وكوبرى المحطه وميدان قصر الثقافه وشارع الشباب وتم رفع حوالى 27 حالة إشغال، تم تمهيد وتجريف طريق شارع التحرير بمدينة ببا

وأضاف رئيس المدينة أنه تم شد وتركيب 300 متر أسلاك جديدة لأعمدة الأنارة بطريق - الزاوية لأنارة الطريق مرة أخرى بعد سرقة الأسلاك منذ فترة طويلة



رفع القمامة من شوارع بنى سويف



رفع القمامة من شوارع بنى سويف



رفع القمامة من شوارع بنى سويف



رفع القمامة من شوارع بنى سويف