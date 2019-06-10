صور.. رئيس مدينة إسنا يبحث شكاوى المواطنين من ضعف المياة وانقطاع الكهرباء

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إجتماعاً موسعاً مع السادة نواب المركز ورؤساء القرى، ناقش خلالها عدة موضوعات من أبرزها شكاوى بعض المواطنين من ضعف المياه وضعف التيار الكهربائى فى بعض المناطق، وعلى الفور وجه بالمتابعة مع شركة مياه الشرب على محطات المياه، وذلك لحل مشكلة ضعف المياه فى بعض المناطق نتيجة زياده الاستهلاك خلال فصل الصيف، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين فى ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

وأكد رئيس المدينة – خلال اللقاء – على سرعة تدخل شركة الكهرباء لصيانة المحولات والمحطات للتقليل من ضعف التيار الكهربائى، وخاصة المناطق التى تشهد شكوى متكررة من ضعف التيار الكهربائى نتيجة إرتفاع درجة حرارة الجو وزيادة الأحمال التى يترتب عليها انخفاض فى جهد محطات المحولات، وهو ما يترتب عليه إنخفاض فى التيار وأيضاً التعرف على مشكلات المواطنين وسرعة التدخل والعمل على حلها بأسرع طريقة ممكنة.

كما ناقش محمد سيد سليمان، خلال الاجتماع سرعة الإنتهاء من معاينة طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدم التعامل مع طلبات التقنين الغير جادة التى لا تتوافر بها شروط التقنين وفقا للقانون وإدراجها ضمن خطة الإزالات المكبرة، ولن يسمح بأى تباطؤ فى هذا الملف لأنه يستهدف تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة والشعب المصري.



رئيس مدينة إسنا يبحث شكاوي المواطنين

رئيس مدينة إسنا يبحث شكاوي المواطنين