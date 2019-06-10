صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية فى مادة "الفيزياء"

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي، حيث يؤدى الطلاب والطالبات امتحان مادة الفيزياء.

وزار رئيس جامعة الأزهر معهد فتيات مصر الجديدة، ومعهد القاهرة بنين بالعباسية، للاطمئنان على الطلاب والطالبات والتأكد من عدم وجود شكاوى من أسئلة مادة الامتحان أو اللجان.

وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطلاب والطالبات والمشرفين والمراقبين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

ونبه رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته باللجان على أهمية تهيئة المناخ الملائم لمساعدة الطلاب على أداء امتحانهم فى سهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وتوفير كل ما يلزم حتى يتحقق لهم الراحة الكاملة داخل اللجان.

ووجه الطلاب والطالبات بضرورة الابتعاد عن الغش، والتعب فى الاستذكار والدراسة، موضحا لهم أن الطموح والغاية العالية لا تتحقق إلا بالجد والاجتهاد والتفوق.

واطمأن رئيس جامعة الأزهر من خلال سؤالهم عن المشاكل أو العقبات التى تواجههم خلال أدائهم الامتحان، متمنيا لهم التوفيق والسداد والنجاح.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154.954 طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبي، من بينهم 103.067 طالب فى القسم الأدبي، و51.887 طالب فى القسم العلمي، إضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.

رافق رئيس الجامعة خلال زيارة اللجان، كل من الشيخ جمال أبو زيد رئيس لجنة معهد بنين القاهرة الثانوى بالعباسية، والشيخ عاطف السيد التهامى رئيس لجنة معهد فتيات مصر الجديدة.