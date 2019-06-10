صور.. رئيس الوزراء يتابع الترتيبات النهائية فى استاد القاهرة قبل كأس أمم أفريقيا

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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مدبولى: البطولة فرصة ذهبية لإظهار قدرة مصر الكبيرة على التنظيم والإعداد وتحقيق الإنجاز فى وقت قياسى

فى إطار المُتابعة الميدانية الدؤوبة للترتيبات النهائية لانطلاق مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فى نسختها الـ 32 فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة ليلية تفقد خلالها استاد القاهرة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، تأتى الزيارة بهدف الوقوف على كافة التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذى سيشهد فعاليات حفل افتتاح البطولة الأفريقية الأبرز، والمباراة الافتتاحية، التى ستجمع منتخبنا الوطنى بنظيره الزيمبابوي، مساء يوم 21 يونيو، كما يشهد اجراء مباريات المنتخب الوطني، حيث قام رئيس الوزراء بجولة فى مختلف أنحاء الاستاد، وتفقد أيضاً حالة الطرق المؤدية إليه، والتى تم الانتهاء من تطويرها.

وتابع رئيس الوزراء، ما انتهت إليه أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تم تنفيذها فى استاد القاهرة، والتى شملت كافة مكوناته، وأكد مدبولى على تقديره للجهود التى تبذل فى هذه الفترة من مختلف عناصر العمل والجهات المسئولة، لافتاً إلى أن هذه البطولة تعدُ فرصة ذهبية لإظهار قدرة مصر الكبيرة على التنظيم والإعداد، وتحقيق الإنجاز فى وقت قياسي، وهو أمر ليس جديداً على هذا البلد، كما يتطلع لأن تكون البطولة دفعة ايجابية لرياضة كرة القدم المصرية بفضل ما تم من تطوير للملاعب المصرية وتوفير التجهيزات على أعلى مستوى.

وشدد مدبولى على ضرورة إجراء التجارب اللازمة لإضاءة الاستاد، والشاشات الإلكترونية، مع ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع بكافة منطقة الاستاد.







































































