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صور.. حى الزاوية الحمراء يزيل سوق عبود تمهيداً لتطويره بمنحة فرنسية

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:45 م
صور.. حى الزاوية الحمراء يزيل سوق عبود تمهيداً لتطويره بمنحة فرنسية إزالة سوق عبود
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت أجهزة حى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، أعمال إزالة سوق عبود، تمهيدا لتطويره بتمويل من المنحة الفرنسية.

وأكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم بدء أعمال التطوير بسويقة عبود وموقف عبود، وتم البدء فى الإزالة بعد عمل جسات للتربة لبدء التطوير تحت إشراف كلية الهندسة جامعة عين شمس ومركز معلومات المرافق لمحافظة القاهرة قطاع الشمال ومدير إدارة الطرق ومدير إدارة الأسواق.

وأضاف رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم رفع وازالة عدد كبير من الأكشاك المخالفة وكانت أغلبها أسفل الكوبرى وكذلك إزالة تندات مخالفة.

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الزاوية الحمراء

سوق عبود

موقف عبود

سوق غزة

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