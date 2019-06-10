صور.. جولة تفقدية لرئيس جامعة المنصورة بكليات الصيدلة والآداب والزراعة

وفى سياق متصل استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة الدكتورة شروق زيدان، المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، لمناقشة سبل تطوير التعليم الفنى والمهنى وتأهيل الخريجين بالمحافظة وبحث تفاصيل عقد برتوكول تعاون لتفعيل التعاون بين البرنامج والجامعة تطوير التعليم الفنى والمهنى بالمحافظة.

وعلى هامش اللقاء عقد الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة اجتماعا مع الدكتورة شروق زيدان، المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لمناقشة تفاصيل التعاون بين الجامعة والبرنامج ومنها تحديد دور الجامعة فى تفعيل البرنامج والبرامج والمناهج التدريبية وتحديد المراكز التدريبية داخل الجامعة.

وأكد عبد الباسط على أهمية دور الجامعات والمساهمة فى التنمية الصناعية مشيرا إلى أن البرنامج ينفذ خطة طموحة لرفع مهارات العنصر البشرى بمصر فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لسد الفجوة فى السوق المحلى والاعتماد على عمالة فنية ماهرة وقادرة على التصنيع بجودة عالية وخلق جيل جديد مدرب على ريادة الأعمال المختلفة بما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية وتخفيض نسبة البطالة.

وأشار الدكتور محمود المليجى إلى اهتمام الجامعة للتعاون مع كافة الهيئات والمبادرات لتأهيل التعليم الفنى وتكوين كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى ومنها المبادرة الرئاسية " صنايعية مصر "، منوها إلى أن الجامعة لديها مركز التطوير المهنى والذى سيكون الحاضنة الأساسية لتدريب الكوادر من الفنيين وسيتم تدريبهم على المهارات الحياتية وريادة الأعمال .

ومن جانبها أكدت الدكتورة شروق زيدان، أن برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى معنى بدعم وتطوير منظومة ضمان الجودة للتعليم الفنى والتدريب المهنى كما يقوم البرنامج بالتعاون مع الجامعات لتدريب طلاب التعليم الفنى وتأهيلهم لسوق العمل داخليا وخارجيا.

وأضافت أن متدربى " مبادرة صنايعية "مصر سيتم دمجهم داخل مبادرة "اشتغل فنى " لتأهيلهم على مستوى عال وفق متطلبات الجودة العالمية لتكوين كوادر فنية تنقل الخبرات التدريبية لانشاء جيل من الفنيين المتخصصين على مستوى كبير من الكفاءة.