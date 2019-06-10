صور.. جولة تفقدية لرئيس جامعة المنصورة بكليات الصيدلة والآداب والزراعة

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة اليوم، أعمال الامتحانات بالكليات المختلفة، ورافقه خلال الجولة بكلية الصيدلة الدكتورة ناهد العنانى، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة رشا بروة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال عيد، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور ياسر الشبراوى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة اللجان والورقة الامتحانية ووسائل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وأطلع على أراء الطلاب حول صعوبة الامتحانات وعدد الأسئلة ومدى مناسبتها لوقت الامتحان كما تفقد عددا من اللجان الخاصة .
وأكد رئيس الجامعة على تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات ومواجهة الغش أثناء الامتحانات بكل حسم، مشيرًا إلى تواجد عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب لتوفير الجو الملائم والهدوء حتى يتثنى للطلاب والطالبات أداء الامتحانات على أفضل وجه.
وفى سياق متصل استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة الدكتورة شروق زيدان، المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، لمناقشة سبل تطوير التعليم الفنى والمهنى وتأهيل الخريجين بالمحافظة وبحث تفاصيل عقد برتوكول تعاون لتفعيل التعاون بين البرنامج والجامعة تطوير التعليم الفنى والمهنى بالمحافظة.
وعلى هامش اللقاء عقد الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة اجتماعا مع الدكتورة شروق زيدان، المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لمناقشة تفاصيل التعاون بين الجامعة والبرنامج ومنها تحديد دور الجامعة فى تفعيل البرنامج والبرامج والمناهج التدريبية وتحديد المراكز التدريبية داخل الجامعة.
وأكد عبد الباسط على أهمية دور الجامعات والمساهمة فى التنمية الصناعية مشيرا إلى أن البرنامج ينفذ خطة طموحة لرفع مهارات العنصر البشرى بمصر فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لسد الفجوة فى السوق المحلى والاعتماد على عمالة فنية ماهرة وقادرة على التصنيع بجودة عالية وخلق جيل جديد مدرب على ريادة الأعمال المختلفة بما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية وتخفيض نسبة البطالة.
وأشار الدكتور محمود المليجى إلى اهتمام الجامعة للتعاون مع كافة الهيئات والمبادرات لتأهيل التعليم الفنى وتكوين كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى ومنها المبادرة الرئاسية " صنايعية مصر "، منوها إلى أن الجامعة لديها مركز التطوير المهنى والذى سيكون الحاضنة الأساسية لتدريب الكوادر من الفنيين وسيتم تدريبهم على المهارات الحياتية وريادة الأعمال .
ومن جانبها أكدت الدكتورة شروق زيدان، أن برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى معنى بدعم وتطوير منظومة ضمان الجودة للتعليم الفنى والتدريب المهنى كما يقوم البرنامج بالتعاون مع الجامعات لتدريب طلاب التعليم الفنى وتأهيلهم لسوق العمل داخليا وخارجيا.
وأضافت أن متدربى " مبادرة صنايعية "مصر سيتم دمجهم داخل مبادرة "اشتغل فنى " لتأهيلهم على مستوى عال وفق متطلبات الجودة العالمية لتكوين كوادر فنية تنقل الخبرات التدريبية لانشاء جيل من الفنيين المتخصصين على مستوى كبير من الكفاءة.
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