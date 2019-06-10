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صور.. تعرف على الدول المشاركة فى المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:27 م
صور.. تعرف على الدول المشاركة فى المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد الموقع الرسمى للمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد
كتب إبراهيم قاسم

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تواصل هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية بالدولة، التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال فاعليات المنتدى الأول لمكافحة الفساد فى مدينة شرم الشيخ، الذى سيتم عقده على مدار يومى الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بهدف نقل خبرات وتجارب مصر فى مجال مكافحة الفساد بكافة صوره إلى الدول الأفريقية .

Captureالمنتدى الأول لمكافحة الفساد

وتشارك فى المنتدى عدد كبير من الدول الأفريقية أبرزها أنجولا، وبنين، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندى، والكاميرون، وتشاد، وجزر القمر، والكونغو الديمقراطية، وجيبوتى، وغينيا الاستوائية واثيوبيا، وجنوب افريقيا، وساو تومى وبرينسيبى، والجابون، وغانا، وغينيا بيساو، وساحل العاج، ليسوتو، ليبيريا، ومدغشقر ، ومالى، وموريشيوس، وموزمبيق، ونامبيا، والنيجر، السنغال، السودان ، وتونس، وزامبيا، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، واريتريا، واغندا، وتنزانيا، وزامبيا.

الدول الضيوف 1الدول المشاركة
الدول الضيوف 2الدول المشاركة
الدول المشاركة 3الدول المشاركة
 

وتحل دول الأمارات والأردن والكويت والسعودية ضيوفا على المنتدى للمشاركة فى فاعلياته.

الدول الضيوفالدول الضيوف
 
ويقوم على تنظيم المنتدى كل من هيئة الرقابة الادارية، ووزارات الداخلية والعدل والخارجية، والنيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات ، ووحدة مكافحة غسل الأموال، وجهاز الكسب غير المشروع.

 

الجهات المنظمة للمؤتمرالجهات المنظمة للمؤتمر
 

 


الفساد فى افريقيا

منتدى مكافحة الفساد

منتدى شرم الشيخ

المنتدى الافريقى لمكافحة الفساد

الكسب غير المشروع

Africa

Anti_corruption

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