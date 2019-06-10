صور ...ترقب الطلاب وأولياء الأمور قبل فتح أبواب الدخول لامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

سادت حالة من الترقب والقلق، أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، آملين أن يكون امتحان اليوم مثل سابقة لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ومن ناحيته أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية تتابع علي مدار اليوم سير الامتحانات بمدارس القليوبية، والعمل علي تلاشي أية عقبات تواجه الطلاب أثناء الامتحانات، إلي جانب تكليف لجان من المديرية والإدارات التعليمية للمرور علي لجان الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت الماضي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، واليوم مادة الاقتصاد والاحصاء، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.