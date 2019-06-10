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صور.. بدء السماح بدخول طالبات الثانوية العامة للجان بمدرسة أنصاف سرى بالزيتون

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:58 ص
صور.. بدء السماح بدخول طالبات الثانوية العامة للجان بمدرسة أنصاف سرى بالزيتون بدء السماح بدخول طالبات الثانوية العامة
كتب محمود راغب

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فتحت منذ قليل لجان الثانوية العامة بمدارس أنصاف سرى الثانوية بنات، والشهيد شريف أحمد صالح بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، أبوابها للسماح بدخول الطالبات للجان تمهيدًا لبدء امتحان مادة الاقتصاد، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء بثانى أيام ماراثون الثانوية العامة .

وشهدت لجان المدارس تشديدات أمنية لدخول الطالبات وتفتيش لحقائب الطالبات قبل الدخول والتحذير من دخول التليفون المحمول للجان.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة

امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة

الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

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