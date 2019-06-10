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صور .. بالجهود الذاتية .. افتتاح معمل الباثولوجى بمعهد أورام دمياط

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:04 ص
صور .. بالجهود الذاتية .. افتتاح معمل الباثولوجى بمعهد أورام دمياط افتتاح معمل الباثولوجى بمعهد أورام دمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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أعلن الدكتور طارق هيكل، مدير معهد أورام دمياط، افتتاح معمل الباثولوجى والذى تم تجهيزه بالجهود الذاتية، مضيفا أن المعمل مزود بأحدث أجهزة الصبغات المناعية وتحاليل الباثولوجى والسيتولوجى وتحاليل عينات النخاع، والتعاقد مع نخبة من أساتذة الجامعات لتشغيل المعمل بشكل يومى.

وأوضح "هيكل"، أن المعمل سيساهم فى تقليل فترات الانتظار للمرضى لأقل وقت ممكن، مشيرا إلى أن المعمل تم تطويره وتجهيزه بالكامل بالجهود الذاتية من أهل الخير بدمياط.

 

افتتاح معمل الباثولوجى بمعهد أورام دمياط (2)
افتتاح معمل الباثولوجى بمعهد أورام دمياط 

 

افتتاح معمل الباثولوجى بمعهد أورام دمياط (1)
افتتاح معمل الباثولوجى بمعهد أورام دمياط

تحاليل الباثولوجى

معهد اورام دمياط

معهد الاورام

معمل الباثولوجى

تحاليل عينات النخاع

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