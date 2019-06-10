صور.. المحافظون ومديرى التعليم كعب داير على لجان امتحانات الثانوية العامة

المحافظات حسن مشالي - رباب الجالي - إبراهيم سالم - حمدى عبد العظيم - محمود مقبول

تابع المحافظون ومدراء التعليم ووكلاء الوزاره امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان للإطمئنان على سير الامتحان وسهولة المادة من عدمه.

ففى مطروح تابع الدكتور سمير النيلى وكيل الوزارة، أعمال اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة، بنظام البوكليت، فى عدد من اللجان، وأكد عدم تلقى غرفة عمليات المديرية أية شكاوى، من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأكد وكيل الوزارة أن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ومطابقة للمنهج وأوراق الأسئلة واضحة وكافية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى أو حدوث شغب فى اية لجان بالمحافظة.

وأضاف مدير تعليم مطروح، انه تم التنسيق مع مديرية الصحة لدعم تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان العشر المخصصة لامتحانات الثانوية العامة للتعامل العاجل مع أى حالات صحية طارئة من الطلاب ومنتدبى اللجان.

كما تقوم مديرية الأمن بتأمين عملية نقل الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة إلى مقر اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية، وتأمين اللجان ومحيطها .

وفى سوهاج تفقد الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج غرفة عمليات متابعة أمتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بديوان عام المديرية وبعدها تفقد محيط لجان الإمتحانات بالمدينة بمدرسة الثانوية بنات بمدينة ناصر وإطمئن على سير الإمتحانات بالإضافة إلى أنتظام الخدمات التأمنية أمام اللجان.



على جانب آخر، صرح الدكتور محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى اليوم أية شكاوى من امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة.



ومن جانبها أكدت الطالبة خلود حسين أن الامتحان تميز بالسهولة وأنه رغم أن المادة لا أضاف درجاتها ولا تؤثر على المجموع الا انها كانت متوترة من الامتحان لأنها مادة رسوب ونجاح ولكنها جاءت أسهل من توقعاتها.



ومن جانبه قال الطالب أحمد حمدى أن مستوى مادتى اللغة العربية والاقتصاد والإحصاء فى مستوى الطالب المتوسط ويتمنى أن يكون امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء المقبل فى نفس المستوى.

اما فى محافظة القليوبية فقد تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل الوزارة سير الإمتحان بمادة الأقتصاد والاحصاء لمرحلة الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والمشكلة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية عاطف سلامة وكيل المديرية والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام و الدكتورة سلوى جلال مدير مركز التطوير التكنولوجى واشرف إدريس مدير ادارة الامن بالمديرية والنقيب هانى هدهود ممثل وزارة الداخلية ومديرى الإدارات المعنية بالمديرية.

وتواصل المحافظ مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم للاطمئنان على سير الامتحانات، وأكد على توافر الأجواء الملائمة للطلاب وتوفير الراحة النفسية لهم وتوفير مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه .

وأكد على متابعة تشديد الإجراءات المتعلقة بعمليات نقل الصناديق الخاصة باسئلة الامتحانات ووصولها إلى مراكز التوزيع ، وتوفير جميع السيارات الخاصة بالنقل .

كما اطمئن أيضاً على تجهيز إستراحات القائمين على أعمال المراقبة لإمتحانات الثانوية العامة المنتدبين داخلياً أو خارجياً للعمل بالمحافظة ، مع إمداد هذه الإستراحات بالآسرة والمفروشات والثلاجات والبوتجازات ومبردات المياه ، وكذا أجهزة التلفاز لتوفير الجو المناسب لهم حتى إنتهاء فترة الإمتحانات بالشكل المطلوب.

وقال المحافظ انه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التعليم والأمن و الصحة و التموين والتنسيق فيما بينها ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب فى حالة حدوث ظرف صحى، و الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحى وملائم لأداء الإمتحان، وكذلك التنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أى أعطال كهربائية قد تحدث وتوفير بديل أخر فى حالة انقطاع التيار الكهربائى .

وشدد على ضرورة منع ميكروفانات الباعة الجائلين بجوار المدارس وسيارات السيرفيس أمام المدارس.

ومن جانبه صرح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بأنه يقوم بأداء إمتحانات الثانوية العامة عدد 42 ألف و642 طالبا وطالبة بعدد 89 لجنة على مستوى المحافظة.

كما انتشر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحيط اللجان التى يؤدى بها الطلاب الامتحان بمحافظة الشرقية.

وقالت دولت أحمد محمد، من مركز ابو كبير نجلى داخل لجنة مدرسة السيد فتحى جمعان بجوار مركز شرطة أبو كبير ولا استطيع تركه الذهاب للامتحان وحيدا لانه قلق ومتوتر جدا ووجودي بجواره يعطيه بعض الطمأنينة.

وأضاف عبد الهادى القصبى ولى أمر من مركز أبو كبير: ابنى يؤدى الامتحان بمدرسة الزهراء الإعدادية بمدينة أبو كبير وانه لم يتركه لحظة واحدة منذ بداية الامتحان لما طرأ عليه من قلق وأودعه على باب لجنة الامتحانات بعد أن أتسلم منه هاتفه المحمول وكل أغراضه وأعطيه الطمأنينة.

ودعا الله ان يسدد خطاه ويفتح عليه ويكلل مجهوده بالتركيز وحل الامتحانات هو وجميع زملائه.



مدير تعليم مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة



مدير تعليم مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة



مدير تعليم مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة



لجان الشرقية



لجان الشرقية