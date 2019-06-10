صور.. أولياء الأمور فى الأقصر يرافقون أبنائهم للجان الاقتصاد والإحصاء

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محيط مدارس محافظة الأقصر، توافد مكثف لأولياء الأمور برفقة أبناؤهم قبل بدء امتحان مادة الاقتصاد والإحصاد فى اليوم الثانى لماراثون الثانوية العامة، حيث رافق الأهالى الطلاب لتقديم الدعم لهم والتواجد أمام المدارس خلال فترة أداء الامتحان للاطمئنان عليهم بعد الخروج.

الجدير بالذكر، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، كانت قد انتهت من تجهيز 21 لجنة ليؤدى 5844 طالب الامتحانات حضر منهم فى اليوم الاول 5486 وتغيب 358 طالبا، وفى نفس السياق جرت امتحانات الثانوية الفنية بكافة المدارس الفنية بالمحافظة بشكل منتظم و لم يتم رصد اى مشكلات .

كانت قد إنطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم السبت الماضي، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.