سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 04:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صورة.. تعرف على قصة صورة أول تشكيل لمجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:04 م
صورة.. تعرف على قصة صورة أول تشكيل لمجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر قصر الأميرة فوقية، قصته غير معلومة للكثير، فهو المقر القديم والأساسى لمجلس الدولة، وكان ملكاً للأميرة فوقية ابنة الملك فؤاد التى ولدت فى أكتوبر 1897، وأنشئ بمناسبة مولدها، إلى أن تم تخصيصه لمجلس الدولة.

فتولى المستشار الدكتور محمد كامل مرسى باشا رئاسة مجلس الدولة كأول رئيس له، ويعتبر أول من أعدوا قانون إنشاء مجلس الدولة، وإدخال نظام القضاء الإدارى فى مصر لأول مرة، وذلك أثناء توليه وزارة العدل.

التشكيل الاول لمجلس الدولة

ولد المستشار كامل مرسى باشا بمركز طهطا فى يناير 1889، وحصل على الدكتوراه فى القانون من فرنسا، فى فبراير عام 1946، عين وزيراً للعدل، وأعد قانون مجلس الدولة، لكن مجلس الوزراء رأى إرجاء نظره أو تأجيل إنشاء المجلس، وأصر كامل مرسى باشا، مقدماً استقالته، فاستجابت له الحكومة، وتم إقرار القانون وأنشئ المجلس، وترك هو وزارة العدل وتولى رئاسة مجلس الدولة ليصبح أول رئيس له، فى الفترة من 11 سبتمبر 1946 وحتى فبراير 1949.

والتقط الملك فاروق عددا من الصور مع أوائل القضاة الذين عينوا فى مجلس بعد إنشائه.

تشكيل مجلس الدولة

ورغم أن كامل مرسى باشا، هو أول رئيس لمجلس الدولة، لكن جل قضاة المجلس على مدار التاريخ يعتبرون المستشار الدكتور عبد الرزاق السنهورى، هو "الأب الروحى" لهم، بل يعتبر "الأب الروحى" لكل من عمل بالقانون.


مجلس الدولة

قصر الأميرة فوقية

اخبار الحوادث

الاميرة فوقيه

تاريخ مجلس الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

73 عامًا على إنشائه.. ماذا تعرف عن مجلس الدولة المصرى؟

الأحد، 09 يونيو 2019 05:30 ص

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة 120 قانونا فى 8 أشهر.. أنجز تعديل لائحة جزاءات العاملين بسكك حديد مصر والأسلحة والذخائر والجمارك وأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.. وقانون المعاشات ومكافحة الإرهاب الأبرز بـ2019

السبت، 08 يونيو 2019 05:00 م

6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

السبت، 08 يونيو 2019 12:01 ص

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة لائحة قانون حماية المستهلك.. تعرف عليه × 5 معلومات

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:10 م

طرائف دعاوى مجلس الدولة.. أبرزها تغيير اسم "أبو تشت" بقنا لمركز المجد

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة