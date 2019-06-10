صحتك فى وصفة.. الريحان واللافندر لعلاج ألم المعدة الناتج عن العصبية

كتبت فاطمة خليل

كثير من الناس يعانون من أعراض عديدة عند الشعور بالغضب والضغوط النفسية منها آلام المعدة والقلق والإجهاد والتهيج وحتى عدم انتظام دقات القلب، ويمكنك اللجوء الوصفات الطبيعية لمساعدتك على الاسترخاء وعلاج ألم المعدة الناتج عن التوتر والعصبية، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على طريقة استخدام اللافندر والريحان للتخلص من ألم المعدة الناتج عن العصبية، وفقا لموقع .step to health

１- اللافندر

اللافندر هو نبات تم استخدامه كعلاج مهدئ منذ قديم الزمان يمكنك وضع ازهار اللافندر فى ماء الاستحمام الدافئ أو زيت اللافندر الذى يمنحك الشعور بالهدوء والاسترخاء.

２- الريحان

الريحان نبات عطري يستخدم لتحسين الهضم وعلاج مشاكل المعدة إنه مفيد للغاية للأشخاص الذين يعانون من آلام في المعدة عندما يعانون من العصبية خلال المواقف الصعبة.

يمكنك شرب شاى الأعشاب مع الريحان أو ببساطة استخدام الريحان الطازج الخام فى السلطة أو الصلصات.