صحة بنى سويف: الكشف على 8 آلاف متردد فى 6 قوافل طبية بالقرى

بنى سويف : هانى فتحى

قال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف اليوم الاثنين أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب أجرت الكشف الطبى على 8 آلاف متردد فى 6 قوافل خلال شهر مايو.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له مساء اليوم ان فريق القوافل الطبية المتنقلة قام بتنفيذ 6 قوافل طبية علاجية على مستوى المحافظة خلال شهر مايو من عام 2019 (قرية التضامن مركز سمسطا - قرية جزيرة أبو صالح مركز ناصر - قرية كوم إدريجة مركز الواسطى - قرية بنى عقبة مركز ببا - قرية المسيد مركز إهناسيا - قرية إهوة مركز بنى سويف )، مشيرا الى توقيع الكشف على 8022 متردد وتم إجراء فحوصات دم لـ 788 مواطن كما بلغ إجمالى فحص الطفيليات 220 مواطن .

وأكد الدكتور عبد الناصر حميده على عمل ندوات تثقيفية لـ 841 سيدة تعددت مواضيع تلك الندوات عن تنظيم الأسرة و الإلتهاب الكبدى الفيروسى والرضاعة الطبيعية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة و الأمراض السارية و أورام الثدي.

من جانبها قالت الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب منسق عام القوافل الطبية انه بلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة 17 قرار و تم تحويل عدد 69 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات مشيرة الى انه بلغ عدد الحالات التى استدعت إجراء أشعة لهم 50 حالة .

فيما تم عمل كشف مبكر عن أمراض السكر والضغط لعدد 1021 متردد كما تم إجراء فحوصات موجات فوق صوتية لعدد 103 حالة 8 حالات رسم قلب.

وأضافت الدكتورة هايدى محمد ان تلك القوافل يأتى ضمن الخطة الموضوعة بتنفيذ عدد 35 قافلة طبية بالمحافظة خلال النصف الأول من عام 2019 حيث تعمل القوافل الطبية العلاجية على مواجهة المشاكل الصحية وتوفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والصحراوية والمحرومة من الخدمات الطبية بقرى المحافظة وتضم العديد من التخصصات ( باطنة - أطفال - صدر - نساء وولادة - عظام - جلدية - أسنان - تنظيم أسرة - رمد - جراحة )