"صحة الدقهلية": خروج طالب من الامتحان لإسعافه باستقبال مستشفى دكرنس العام

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن وصول الطالب " م. ح" بالثانوية الأزهرية، 18 عاما، مقيم بقرية ميت النحال التابعة لمركز دكرنس لمستشفى دكرنس العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم بعد مغادرة لجنة الامتحان قبل انتهاء الوقت.

وأوضح وكيل الصحة أن الطالب غادر لجنة الامتحان، وحضر للمستشفى، يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة، والتهاب بمجرى البول، وتم عمل الاسعافات الأولية اللازمة له بالاستقبال.

يذكر أن مديرية الصحة والسكان تقوم بتأمين 114 لجنة على مستوى المحافظة وعدد 2 كنترول صحيا، حيث تم توفير إشراف طبى لجميع لجان الثانوية العامة وذلك بالتعاون مع التأمين الصحى بالمحافظة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بجميع أقسام الاستقبال بالمستشفيات لاستقبال أى حالة أثناء فترة الامتحانات.

كما تم توفير سيارات الإسعاف اللازمة لتأمين اللجان، وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة اليومية للحالات أثناء فترة الامتحانات.