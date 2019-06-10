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شون وصوامع المنيا تستقبل 311 ألف طن قمح من المزارعين

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:48 ص
شون وصوامع المنيا تستقبل 311 ألف طن قمح من المزارعين توريد القمح - ارشيفية
المنيا :- فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ان إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغت 311 الف و 728 طن و 580 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الاثنين 10 يونيه الجارى.
 
أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا،أنه تم توريد 153 الف و 208 طن 761 كيلو بالبنك الزراعي، 47 الف 436طن و 499 كيلو بقطاع المطاحن، و 106 الف 690 طن 300 كيلو بالقابضة للصوامع، و 4 الاف 393 طن 20 كيلو بمصر العليا.
 
وأكد محافظ المنيا،على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوي المحافظة، لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم،موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءا،برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.
 
 

محافظه المنيا

توريد القمح

القمح

صوامع القمح

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