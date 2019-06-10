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شعاع: الأجانب ضخوا 511 مليون جنيه فى قطاع الخدمات المالية بالبورصة

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:15 م
شعاع: الأجانب ضخوا 511 مليون جنيه فى قطاع الخدمات المالية بالبورصة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قال بنك الاستثمار شعاع، إنه رغم تسجيل الأجانب صافى تدفقات خارجة بقيمة 157 مليون جنيه خلال الفترة من 24 فبراير إلى 3 يونيو لعام 2019، إلا أنهم قاموا بضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الخدمات المالية، حيث بلغ حجم صافى تدفقاتهم الداخلة للقطاع 511 مليون جنيه، منوها إلى أن سهم شركة القلعة جذب بعض هذه التدفقات الكبيرة للقطاع نظراً للمعنويات الإيجابية التى أحاطت به، وذلك بفضل مصنع التكرير الضخم الجديد والذى على وشك إطلاقه رسمياً من قبل الشركة المصرية للتكرير التابعة لها. 
 
وأضاف شعاع، فى تقريره اليومى، كما ضخ الأجانب تدفقات إلى قطاعى العقارات والبترول والغاز والبالغة 114 مليون جنيه و 48 مليون جنيه على التوالى، وفى الوقت نفسه، بلغت تدفقاتهم الخارجة من قطاع خدمات ومنتجات صناعية وقطاع منتجات شخصية ومنزلية 251 مليون جنيه و 220 مليون جنيه على التوالى.
 
وأشار شعاع، إلى أن المصريين تبادلوا المقاعد مع الأجانب؛ حيث كان المستثمرون المصريون صافى بائعين أيضاً خلال تلك الفترة بتدفقات خارجة بلغت 174 مليون جنيه، وبالرغم من ذلك يبدو أنهم قد تبادلوا المقاعد مع الأجانب، حيث قاموا باستثمار 178 مليون جنيه فى قطاع خدمات ومنتجات صناعية، و158 مليون جنيه فى قطاع منتجات شخصية ومنزلية، وفى الوقت نفسه، بلغت التدفقات الخارجة من قطاع الخدمات المالية 665 مليون جنيه، ومن البنوك 143 مليون جنيه، ومن العقارات 104 مليون جنيه، ومن البترول والغاز 19 مليون جنيه.
 
أما بالنسبة للعرب، لفت شعاع، إلى أن العرب سجلوا صافى تدفقات نقدية داخلة بلغت 331 مليون جنيه، وفضلوا قطاع الخدمات المالية مثلهم مثل الأجانب، حيث قاموا بضخ 154 مليون جنيه فى هذا القطاع، وفى الوقت نفسه، كانوا صافى بائعين فى قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حيث بلغ صافى تدفقاتهم النقدية الخارجة 153 مليون جنيه.
 

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