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شرم الشيخ تتزين لاستقبال المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:27 م
شرم الشيخ تتزين لاستقبال المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد موقع المنتدى الافريقى لمكافحة الفساد
كتب إبراهيم قاسم

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تزينت مدينة شرم الشيخ، لاستقبال المنتدي الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، الذى تنظمه مصر على مدار يومى 12 ، 13 يونيو 2019 بمبادرة اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى، وذلك بهدف نقل  الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة فى مجال مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية ، والذي حققت مصر فيها انجازات ملموسة شهد بها عدد من المؤسسات الدولية.

وشارك فى فاعليات المنتدى الأفريقى الاول لمكافحة الفساد، أكثر من 200 مسئول أفريقى رفيع المستوى، منهم وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع فى الدول الأفريقية.

ويهدف المنتدى إلى تشجيع الدول الأفريقية على تبنى سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء علي الفساد وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع انحاء القارة حول مخاطر الفساد علي جهود التنمية.

وتنبع أهمية موضوع مكافحة الفساد فى كونه يخاطب شواغل العديد من الدول الأفريقية التى تواجه تحديات في كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش الكريم و الرخاء، بسبب آفة الفساد تتسبب فى اهدار موارد القارة الضخمة والمتنوعة، بما يؤدي إلى استمرار معاناة الشعوب الأفريقية من الفقر رغم وفرة الموارد.

وتتسق المبادرة المصرية لعقد المنتدى مع الاولوية المتقدمة التى يحظي بها موضوع مكافحة الفساد لدى مصر، فى إطار جهودها للإصلاح الاقتصادى و التنمية و التطوير و التحديث.

وتطمح الجهات المنظمة للمنتدى أن يمثل ملتقي مستدام للحوار بين دول القارة و تبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد تنفيذا للالتزامات القارية والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف اوجه منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الإفريقي في هذا المجال.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن فى ختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، عن إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، الذى يوافق يومه العالمى التاسع من ديسمبر من كل عام، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية، العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.

 

 

 


الفساد فى افريقيا

منتدى مكافحة الفساد

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المنتدى الافريقى لمكافحة الفساد

الكسب غير المشروع

Africa

Anti_corruption

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