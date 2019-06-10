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شاومينج يفشل فى تسريب امتحانات الثانوية العامة 2019 لليوم الثانى

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:31 م
شاومينج يفشل فى تسريب امتحانات الثانوية العامة 2019 لليوم الثانى طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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فشلت صفحات الغش الإلكترونى وشاومينج فى تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل بدء لجنة الامتحانات حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مواد اللغة العربية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء دون حدوث أى تسريب.

 

وناشدت التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء ما تروجه صفحات الغش الإلكترونى لكونها وقائع ومحاولات فاشلة ولن تنجح فى تسريب الأسئلة قبل بدء الامتحان.

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لقرابة 595 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة

امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة

الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

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